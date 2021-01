Oliverio prosciolto, Graziano (Pd): “Da garantista sono soddisfatto”

“Da garantista non posso non accogliere favorevolmente l’epilogo della vicenda giudiziaria legata all’inchiesta lande desolate per l’ex governatore Mario Oliverioo e per la deputata Enza Bruno Bossio”. Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano: “va dato atto della grande correttezza e rispetto istituzionale, di essersi difesi nelle sedi deputate e aver dimostrato l’infondatezza delle accuse”.