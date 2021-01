Il Patronato Inac-Cia, cerca 11 volontari per il servizio civile in Calabria

Sono 11 i posti che la CIA Calabria, attraverso il suo patronato INAC, mette a disposizione su tutto il territorio regionale nell’ambito del programma multi -regionale “Ridurre le disuguaglianze nell’Italia tirrenica sud, isole comprese, attraverso la promozione dei diritti sociali”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I giovani calabresi tra i 18 e i 28 anni hanno la possibilità di iniziare, attraverso INAC-CIA, un percorso di crescita personale e professionale sulla promozione dei diritti dei cittadini in Calabria con forti ricadute in termine di impatto sociale.

Tutti coloro che volessero partecipare devono presentare domanda entro le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021, attivando lo SPID e inviando la candidatura attraverso la piattaforma Domanda on line (https://domandaonline.serviziocivile.it) o sul sito https://www.inac-cia.it/ dove è possibile trovare i progetti regionali e le sedi di attuazione in Calabria.