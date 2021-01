Gruppo Giovani Edili di Ance Calabria, concorso di idee “Macroscuola”

Come ormai consuetudine, il Gruppo Giovani Edili di Ance ha organizzato anche quest’anno il progetto nazionale “Macroscuola”.

L’iniziativa, ha affermato il Presidente dei Giovani imprenditori di Ance Calabria – Carlo Barberio – ha sempre avuto come obiettivo la progettazione di una scuola ideale intesa come modello di luogo di vita e di crescita. Il 2020, purtroppo, così fortemente condizionato dalla pandemia ha però cambiato radicalmente le abitudini di vita di ciascuno di noi, costringendo gli studenti di ogni ordine e grado a misurarsi con l’e-learning ed i lavoratori con lo smart working. Questa emergenza sanitaria ha così evidenziato, fra gli atri, anche il problema dell’insufficienza degli spazi fisici e delle dotazioni tecnologiche delle nostre abitazioni non in grado di soddisfare i nuovi bisogni delle famiglie. Per questo motivo – ha evidenziato Barberio -, se nel corso delle passate edizioni del concorso Macroscuola si era chiesto agli studenti di dar vita ad un nuovo modello di scuola,oggi i Giovani di Ance vogliono scoprire, con l’aiuto degli studenti, le sembianze della casa ideale, del luogo perfetto ove i giovani possono conciliare lo studio con i momenti di vita quotidiani della famiglia.

E’ l’occasione di spingere verso una riconversione delle case energivore, desuete e degradate. Il Progetto è quindi, ancora una volta, un’occasione per mettere a frutto la creatività degli studenti, permettendo loro di sperimentare modalità “adulte” di progettazione.

Più in generale poi il progetto Macroscuola può costituire anche una preziosa opportunità di collaborazione e dialogo tra scuola e sistema produttivo per un nuovo ed efficace partenariato che permetta agli studenti di conoscere l’impresa e la sua cultura e in prospettiva di aprire loro le porte delle aziende per offrire esperienze di orientamento e formazione al mondo del lavoro.

Per questo motivo, ha concluso Barberio, tutti gli Istituti scolastici secondari di primo grado interessati a partecipare al progetto ed al relativo bando potranno farlo entro il 28 gennaio presentando le relative domande presso la sede regionale di Ance Calabria – Via A. Lombardi 10/c 88100 Catanzaro, tel. 0961/774412, email info@ance-calabria.it.

I progetti che perverranno saranno valutati in base alla originalità della proposta, alla realizzabilità dell’intervento, alla chiarezza degli elaborati presentati, alla componente innovativa del progetto e alla sua autenticità. I primi due classificati per ciascuna regione, saranno ammessi alla fase nazionale.