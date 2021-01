Corsi di musica gratis a Lamezia Terme

IL Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky “ di Catanzaro/ Nocera Terinese ha emanato il Bando di Apertura Ammissioni Corsi Propedeutici in regime di Convenzione con l’I.T.E. “V. De Fazio” di Lamezia Terme (Cz), avvisa a quanti interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai Corsi Propedeutici in regime di convenzione con l’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme (Cz), in ottemperanza all’art. 4 del D.M. n. 382/2018, per l’Anno Accademico 2020/2021.

Possono presentare istanza di ammissione ai Corsi, tutti gli alunni regolarmente iscritti, nell’Anno Scolastico 2020/2021, ad una qualsiasi classe di Scuola Superiore.

Per accedere alle prove di ammissione i candidati devono compilare una domanda di ammissione, sono messi a concorso n. 65 Borse di studio finanziate dal P.O.R. Calabria – F.S.E. – Azione Strategica CalabriAltaformazione – asse 12 – azione 10.5.1.

La scadenza delle domande è fissata al 19 gennaio 2021.

Perchè Studiare Musica ?



Aumenta la capacità di ragionamento spazio-temporale, vale a dire la capacità di trasformare e visualizzare le cose che si dispiegano nello spazio e nel tempo, riconoscere relazioni tra gli oggetti, formale immagini mentali, leggere una mappa, creare un puzzle;

Ottimizza lo sviluppo del cervello e crea maggiori connessioni tra i neuroni;

Accresce la possibilità di risolvere problemi, le capacità logiche e di pensiero, le capacità di analisi, valutazione, legame e organizzazione delle idee.

Espande le intelligenze multiple e migliorare la capacità comunicativa da soggetto a soggetto.

Migliora la comprensione dei compiti a casa e consente gradi più elevati di concentrazione.

Aumenta il pensiero creativo.

Suonare insieme contribuisce a promuovere cooperazione, armonia sociale e insegna ai ragazzi la disciplina, lavorando insieme verso un obiettivo comune.

Studiare musica aumenta la memoria.

Migliora la lettura critica e la scrittura.

I simboli musicali, la struttura armonica e la formazione ritmica utilizzano frazioni, rapporti e proporzioni riscontrabili nello studio matematico.

Aumenta l’autostima.

L’improvvisazione musicale aiuta le persone a prendere decisioni in maniera rapida.

Migliora lo sviluppo motorio con la coordinazione di mani, occhi e corpo.

La domanda di Ammissione, redatta secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione, può essere presentata nelle seguenti modalità:

– posta elettronica all’indirizzo propedeutico@tchaikovsky.it

Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 331.3418192