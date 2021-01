Coronavirus, quattro casi positivi ad Amaroni: scuole chiuse

“Ieri avevamo informato della positività riscontrata su nostri quattro concittadini al test rapido del Covid. In tarda serata, d’accordo con il dirigente scolastico, ho emesso ordinanza di chiusura scuole e contestualmente ho firmato due distinte ordinanze di isolamento fiduciario domiciliare per i soggetti risultati positivi e per i loro conviventi. Stamattina, presso la tenda struttura triage di Soverato, sono stati effettuati sei tamponi molecolari ai nostri Concittadini.” È quanto comunica in un post su Facebook il sindaco di Amaroni, Luigi Ruggiero.

“Domani mattina – continua il primo cittadino – speriamo di conoscere i risultati con la speranza che l’esito sia diverso dal test rapido. Solo dopo, d’accordo con l’Asp territoriale, adotteremo lo screening mirato per tracciare gli spostamenti ed i contatti delle persone risultate positive. Sarete informati di tutte le iniziative che il Comune adotterà per contenere i contagi. Per il momento la cosa più importante da fare è quella di evitare il più possibile gli spostamenti ed i contatti con altre persone”.