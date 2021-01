Cinema calabrese al femminile, due donne guidano il direttivo dell’associazione Hidalgo

Due donne alla guida di Associazione Hidalgo – Professionisti del Cinema in Calabria, i cui soci hanno deciso all’unanimità di nominare un direttivo a trazione femminile. Nuova presidente è Francesca Marchese, affiancata, nel ruolo di vicepresidente, da Francesca Pecora. Entrambe attrici con un solido curriculum, Francesca Marchese in Hidalgo si è finora occupata egregiamente della direzione dei casting e del coordinamento generale. Francesca Pecora, laureata in comunicazione al Dams, nonostante la giovane età, ha recitato, tra gli altri, a teatro con Max Mazzotta.

Marchese si avvicenda al presidente uscente, il regista e produttore Gianluca Gargano, che ha avviato, col sostegno dei primi firmatari dell’associazione, una realtà innovativa, solidale e sensibile alle istanze culturali e artistiche dell’ambiente calabrese, composta da soli professionisti con competenze, esperienza e lavoro su un territorio di cui conoscono potenzialità, problemi ed esigenze. A Gargano è andato il ringraziamento dei soci per quanto realizzato. Le azioni svolte in questi anni sono state infatti numerose e importanti e hanno condotto a risultati effettivi sia nel campo del cinema che in quello delle politiche culturali.

Si ricorda l’incontro nel novembre 2019 con la Fondazione Calabria Film Commission e Rete Cinema: per la prima volta i professionisti calabresi si sono riuniti attorno ad un tavolo e grazie ad Hidalgo sono stati presentati progetti come il primo casting tour con 12 tappe in Calabria e oltre ottocento partecipanti; i bandi Puglia che hanno messo insieme quattro associazioni e due produzioni calabresi; il sostegno offerto tramite collaborando all’organizzazione generale del documentario “Spicy Calabria”, prodotto da Oplus Di Milano. Inoltre da citare sono i numerosi casting per cortometraggi e film, tra cui l’opera prima di un talento calabrese che sarà realizzata prossimamente; i casting per il programma televisivo Forum; la collaborazione con le docenze per l’Accademia diffusa Arti e mestieri del cinema.

Nonostante i limiti e gli stop imposti dall’emergenza pandemica, anche il 2021 vede l’associazione Hidalgo impegnata in nuove proficue sfide. Per operare in modo più specifico e mirato, il lavoro interno sarà suddiviso tra cinque commissioni (cinema, teatro, radiotelevisione, musica e formazione) che si occuperanno selettivamente dello sviluppo di progetti finalizzati per far crescere ulteriormente la realtà associativa. Importante sarà, come da sempre è nello spirito dell’Associazione Hidalgo, l’apertura a contributi esterni. Hidalgo si considera una struttura open source, sempre alla ricerca di idee innovative e risorse umane qualificate, con l’obiettivo di sostenere il percorso artistico e culturale delle nuove generazioni del settore calabrese di arti, teatro, cinema e audiovisivo attraverso la formazione e poi la creazione di opportunità di lavoro.