Catanzaro, vaccino anti covid: Belcastro rassicura i farmacisti

Nel pomeriggio di ieri, Vincenzo Defilippo Presidente di Federfarma Catanzaro e Calabria, ha incontrato il dottor Antonio Belcastro, per discutere della vaccinazione dei farmacisti di comunità per la provincia di Catanzaro. Belcastro, ha rassicurato che le vaccinazioni per i farmacisti di comunità inizieranno nella prossima settimana non appena arriveranno i vaccini.

La somministrazione avverrà presso l’Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in accordo con il Direttore di Presidio, dottor Gianluca Raffaele, che si è dimostrato disponibile alla programmazione in collaborazione con Federfarma Catanzaro.

La vaccinazione per i farmacisti di comunità è un passaggio importante nell’attività della filiera sanitaria visto che le farmacie sono il front office del mondo sanitario.

“Quest’emergenza straordinaria ha avuto un forte impatto a livello globale, e ci ha anche coinvolti in prima persona – dice Defilippo -. Noi farmacisti abbiamo avuto un cambio radicale delle nostre attività lavorative, confrontandoci quotidianamente con una nuova realtà che le nostre generazioni non avevano conosciuto”.

«Tutti insieme, farmacisti collaboratori e titolari di farmacie – spiega Defilippo – abbiamo fatto emergere dal nostro profondo energie inaspettate che ci hanno permesso e ci permettono ancora di far fronte alla pandemia, mettendoci in prima linea nelle difficoltà che i cittadini hanno dovuto e tutt’ora affrontano a causa del Covid, ricordando sempre che a causa del Covid ci hanno lasciato 23 colleghi”.