Catanzaro – Sospese le attività didattiche in presenza in due classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia “Aldisio” dell’IC Pascoli-Aldisio

Sospese le attività didattiche in presenza in due classi rispettivamente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia “Aldisio” dell’IC Pascoli-Aldisio fino al prossimo 20 gennaio. E’ quanto disposto dal sindaco Sergio Abramo dopo che la dirigente scolastica ha reso noto la presenza di un caso di positività al covid, accertato a mezzo tampone sierologico all’interno dell’istituto, e riguardante uno studente della scuola primaria. La stessa scuola ha comunicato l’esistenza di positività anche in famiglia e di un legame di stretta parentela con altro alunno.

Medesima ordinanza, valida fino al 20 gennaio, anche per una classe della scuola primaria dell’IC “Nord-Est Manzoni”, Plesso Manzoni Pontegrande, dopo l’accertamento di un caso positivo riguardante personale docente della scuola primaria. I provvedimenti sono stati adottati in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento, anche al fine di consentire agli istituti di programmare le attività di sanificazione degli spazi scolastici interessati, raccomandando l’attivazione della didattica digitale integrata.