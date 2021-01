Catanzaro – Sospese attivita’ in presenza alla scuola paritaria dell’infanzia Biricchinopoli

Il sindaco Sergio Abramo con una nuova ordinanza ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola paritaria dell’infanzia Biricchinopoli, sita in via Molise, fino al 27 gennaio prossimo. Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione di alcuni casi di positività accertati a mezzo di tampone sierologico di ultima generazione all’interno dell’istituto. Attività sospese, dunque, in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento e al fine di consentire la sanificazione del plesso, raccomandando, laddove possibile, l’attivazione della didattica digitale integrata.