Catanzaro – Sospesa attività didattica in presenza presso l’I.C. Don Milani Sala, scuola dell’infanzia di Cava

Il sindaco Sergio Abramo, a seguito della comunicazione di un caso di positività al covid di personale docente, accertato dall’Asp, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza presso l’I.C. Don Milani Sala, scuola dell’infanzia di Cava, dal 14 al 25 gennaio prossimi. Il provvedimento è stato adottato considerando anche che per la scuola dell’infanzia, non sussistendo obbligo di mascherina, risulta più a rischio il contenimento del contagio da covid-19. Il plesso resterà chiuso in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento, anche al fine di consentire all’istituto di procedere alla sanificazione degli spazi scolastici interessati, raccomandando l’attivazione della didattica digitale integrata, laddove possibile.