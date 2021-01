Un guasto alla condotta idrica di competenza Sorical ha causato l’interruzione del servizio nell’area di Germaneto, in via Fares, via Molè, via Lucrezia della Valle e via Di Bona.

I lavori di ripristino, relativi a un tubo di adduzione collegato al serbatoio De Filippis, si protrarranno per tutta la giornata di oggi, venerdì 8 gennaio. La normalizzazione dell’erogazione è prevista entro la mattinata di domani.