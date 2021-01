Catanzaro, assembramenti in villa Margherita: ordinanza di chiusura pomeridiana

In considerazione degli assembramenti pomeridiani accertati in villa Margherita, il sindaco Sergio Abramo ha firmato un’ordinanza che dispone dalle ore 17 e fino alle 24 la chiusura dei giardini della stessa villa. Il dispositivo, che entra in vigore dal pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, sarà valido ogni giorno fino al prossimo 31 gennaio.