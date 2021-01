Bevacqua: “L’Alta Velocità ferroviaria è un diritto dei calabresi”

“Nel Recovery Plan approvato ieri sera dal Governo, l’Alta Velocità ferroviaria in Calabria non c’è: manca la previsione di un nuovo tracciato ed è prevista soltanto la riqualificazione del tracciato esistente sulla Tirrenica. L’Alta Velocità è una necessità ineludibile per lo sviluppo della nostra terra. I calabresi non vogliono un contentino: vogliono essere messi nelle condizioni di competere ad armi pari. Ne hanno diritto. Non accettiamo di continuare a essere dimenticati e messi da parte.”. È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua: “All’interno del Piano, la “Missione 3” stabilisce soltanto una “velocizzazione” della tratta esistente: non è assolutamente accettabile. La semplice velocizzazione, infatti, implica il transito sulla medesima linea di tutti i tipi di treno, compresi i treni merci. In tutta Italia, invece, i treni ad Alta Velocità viaggiano su linee specificate dedicate all’Alta Velocità: perché mai la Calabria dovrebbe essere ingiustamente penalizzata?”. “Tutti gli studi economici sull’impatto dell’Alta Velocità nei territori serviti – conclude Bevacqua – indicano un aumento del PIL nell’ordine dei 10 punti in 5 anni. Senza le infrastrutture adeguate, lo sviluppo è semplicemente impossibile. Ci auguriamo che, superato presto e al meglio il difficile momento che sta vivendo, il Governo si muova in maniera decisa per centrare uno degli obiettivi fondamentali del Recovery Fund: superare le disparità fra le diverse aree del Paese”.