Ritorna il Premio Nazionale Astrea

È in programma per il prossimo 27 dicembre, in modalità remoto, la seconda edizione del Premio Nazionale Astrea. L’evento che doveva svolgersi in presenza proprio nel periodo natalizio, per ovvie ragioni di sicurezza epidemiologica, è stato tramutato in una versione tutta digitale.

“Il Premio Nazionale Astrea è riconosciuto dal ministero di Grazia e Giustizia; inoltre vanta i patrocini di: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro. L’iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise come la giustizia e la legalità. Ciò senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana come la cultura, lo sport, il giornalismo, l’imprenditoria, l’impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia – afferma la presidente del Premio Astrea Piera Dastoli – Il nostro plauso va in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità”. “Ospiti di livello nazionale saranno collegati in diretta YouTube e Facebook – tiene a sottolineare il direttore artistico Massimo Mercuri – uomini e donne che hanno messo al primo posto i valori della legalità e dell’etica alla base del loro agire, svolgendo il loro lavoro nel pieno rispetto dei principi della convivenza civile e democratica”.

“Si tratta di persone – affermano Dastoli e Mercuri – che con il loro esempio di vita testimoniano coerenza e correttezza nei vari ambiti in cui operano”.