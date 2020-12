Lamezia Terme: controlli della Polizia di Stato agli esercizi di somministrazione bevande

Lo scorso lunedì personale del Commissariato di Lamezia Terme , nell’ambito dei controlli disposti dal Sig Questore di Catanzaro al fine di prevenire qualsiasi forma di assembramento, in relazione al combinato disposto degli artt del D.P.C.M. del 03.11.2020 , nei luoghi adibiti alla somministrazione di bevande , anche alcoliche, ha proceduto alla contestazione di nr 2 violazioni amministrative di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. del 11./03/2020 , a carico di due esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Nicastro e Sambiase , in quanto i loro titolari nonostante la sospensione dei servizi di somministrazione ovvero le modalita’ di accesso dei cittadini alle predette attivita’ , acconsentivano che alcuni avventori consumassero tranquillamente bevande ed alimenti , cio’ in palese violazione delle vigenti normative anticovid

Ai titolari delle predette attivita’ è stata altresi’ contestata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente da euro 400,00 ad euro 3.000,00 .-