Giuseppe Catizone eletto Presidente dei Giovani Imprenditori Edili di Ance Catanzaro

Giuseppe Catizone è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori Edili di Ance Catanzaro.

Classe 1984, laureato in ingegneria, il neoeletto Presidente, socio e direttore tecnico della Edilcat Costruzioni srl di Catanzaro, impresa specializzata nella realizzazione di opere pubbliche, quali gestione acquedotti, fognature, consolidamenti e gestione cimiteriali, succede a Carlo Barberio da poco eletto Presidente dei Giovani Edili di Ance Calabria, divenendo Vice Presidente di diritto di Ance Catanzaro.

Il neo Presidente Catizone, nel ringraziare il Gruppo per la fiducia accordatagli, ha ribadito di voler proseguire gli obiettivi portati avanti con passione da Barberio, in primis nel far crescere il Gruppo, coinvolgendo nuovi componenti e stimolando la “partecipazione attiva” degli iscritti, nonché perseguendo crescenti sinergie con il Gruppo Giovani di Confindustria Catanzaro.

Formazione, innovazione e rete saranno le parole chiave del programma che vedrà il Gruppo in prima linea, anche, nell’organizzazione di iniziative integrate tra Ance e i professionisti di settore – architetti, ingegneri, geometri e geologi – per migliorare il dialogo e ampliare la cooperazione tra gli attori principali del settore delle costruzioni.

Sul fronte “scuola” si cercherà di continuare nelle positive interlocuzioni già avviate, al fine di offrire esperienze di orientamento e formazione al mondo del lavoro, ipotizzando un ciclo di visite ai cantieri più significativi della provincia.