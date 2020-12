Festività natalizie, gli auguri di Spirlì ai dipendenti della Regione

Non era previsto che quest’anno li facessi io, mi sarebbe piaciuto riceverli da una persona che mi è stata molto cara. Perciò immaginiamo che ora sia Jole Santelli a fare gli auguri di Natale a tutti noi».

Con queste parole il presidente facente funzioni della Giunta, Nino Spirlì, ha rivolto gli auguri di Natale a dirigenti e dipendenti della Regione Calabria e alle loro famiglie.

«Grazie a tutti – ha detto ancora – per aver portato avanti la rivoluzione avviata dalla presidente Santelli. Una rivoluzione garbata, nei linguaggi e nei rapporti, una rivoluzione istituzionale e politica. Noi riceviamo quello che Jole ha seminato. Una marcia in più che ci ha permesso, in questi pochi mesi di amministrazione, di dare risposte che piacciono alla Calabria e all’Italia. Buon Natale a tutti voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie. Auguri a tutte le famiglie che rappresentano l’origine, il primo mattone nella costruzione dell’umanità».