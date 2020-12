Emergenza Covid, in arrivo 2,5 milioni per agriturismi e fattorie didattiche

Continua l’impegno della Regione Calabria e del dipartimento Agricoltura per sostenere le aziende del settore colpite dalla crisi Covid.

È stato pubblicato sul portale istituzionale www.calabriapsr.it l’elenco definitivo delle domande di sostegno relative alla Misura 21 del Psr Calabria 2014-2020 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”, intervento 21/01/01, riferito al comparto degli agriturismi e delle fattorie didattiche e sociali.

Ne dà notizia l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo.

«Ai beneficiari ritenuti finanziabili, che sono risultati essere 363 – spiega una nota dell’assessorato -, è stato assegnato un contributo totale di importo pari a 2.541.000, euro, sufficiente per la copertura di tutte le istanze presentate, senza la necessità di dover procedere all’applicazione di tagli lineari ai premi».

La pubblicazione della graduatoria definitiva «arriva a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, a seguito della quale – riferisce l’assessorato – era stato necessario procedere a un soccorso istruttorio, finalizzato all’approfondimento della documentazione contabile allegata dagli agriturismi e dalla fattorie didattiche e sociali».

«Già a partire dai prossimi giorni – conclude la nota – si procederà ai pagamenti, con l’obiettivo di garantire liquidità in tempi brevi e certi al settore, per fronteggiare concretamente la pesante crisi in atto, scaturita dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria».