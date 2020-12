Covid 19: la nuova relazione cliente-paziente in farmacia”, lunedì 21 dicembre alle 14 webinar organizzato da Federfarma Catanzaro

“Covid 19: la nuova relazione cliente-paziente in farmacia” è questo il tema del webinar organizzato da Federfarma Catanzaro sulla piattaforma zoom lunedì 21 dicembre alle 14. Ad introdurre i lavori il presidente provinciale di Federfarma, Enzo Defilippo e la dottoressa Maria Cristina Murone, mentre le relazioni saranno affidate a Roberto Pasqua, consulente e formatore di marketing e management e Cristiano Gatto, personal stylist e consulente d’immagine.

“L’intensificazione delle dinamiche competitive e l’ampliarsi delle opportunità di scelta hanno portato i consumatori ad acquistare alcuni prodotti in differenti format distributivi. I clienti sempre più scelgono la fonte a cui approvvigionarsi sulla base della capacità della stessa di soddisfare in termini adeguati la domanda di specifiche esigenze – si legge nella nota di Federfarma Catanzaro -. La Farmacia, a fronte di una tale evoluzione dei comportamenti d’acquisto, deve sviluppare una strategia di marketing volta a differenziarsi definendo un’identità di offerta chiara, specializzandosi su alcune categorie ed adottando nuove tecniche di comunicazione per soddisfare in modo efficace le esigenze di salute e benessere del cliente-paziente. Obiettivi Il corso si propone di fornire dei suggerimenti pratici per la valorizzazione del consiglio in farmacia ed un metodo innovativo per sintonizzarsi in modo ancora più efficace con le nuove esigenze del cliente-paziente a seguito della recente pandemia. Programma: Covid 19 e farmacia: nuovi rischi ed opportunità; l’analisi del “retailing marketing mix” della farmacia: suggerimenti operativi per la crescita; la centralità dell’individuo nella relazione: da persona a persona; l’apparenza non inganna: l’individuazione dei profili personali; lo sviluppo di un nuovo consiglio personalizzato: tecniche di comunicazione al cliente paziente secondo i diversi profili d’immagine”. Per informazioni: titolari farmacia.cz@gmail.com.