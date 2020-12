Catanzaro – Disagi idrici in alcune zone della città

Proseguono da ieri i lavori di riparazione del tratto di condotta idrica che ha causato l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile in buona parte della zona centro-nord della città servita dal serbatoio Madonna dei Cieli.

Le utenze che stanno risentendo dei disagi sono quelle di via Luigi Rossi, tutto il quartiere Stadio, via Schipani, parte alta di via Mario Greco, giardini di San Leonardo, vie Lidonnici, Nasi, parte superiore di via Crispi, Vittorio Veneto, De Gasperi, Cantafio, Alberti e strade limitrofe. La normalizzazione del servizio si presume possa avvenire nella serata di oggi, mercoledì 30 dicembre.