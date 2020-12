“Le strisce blu su corso Mazzini, come avevamo promesso, saranno gratuite per tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio: in questo modo l’amministrazione vuole favorire l’accesso delle persone nei negozi del centro storico”.

Lo ha annunciato il sindaco Sergio Abramo. Il provvedimento, già attivo, sarà in vigore ogni giorno, dalle ore 15:00 in poi, fino al prossimo 6 gennaio.