Webinar di Confartigianato Imprese Calabria su“Recovery Fund e la sfida dello sviluppo e la crescita al Sud”

Un investimento di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di trasferimenti e 360 di prestiti agevolati, denominata evocativamente Next Generation EU. Per l’Italia sono previsti oltre 200 miliardi di euro, da investire in base ad un Piano Nazionale che dovrà identificare le grandi priorità ma anche i singoli programmi e progetti. Stiamo parlando dei fondi del Recovery Fund al centro del webinar organizzato da Confartigianato Imprese Calabria – in collaborazione con le cinque associazioni territoriali – che si terrà domani pomeriggio alle 17, dal titolo “Recovery Fund e la sfida dello sviluppo e la crescita al Sud”.

Interverrà tra gli altri il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Pier Paolo Baretta.

Un razionale ed efficiente utilizzo del Recovery Fund servirà per aprire la strada allo sviluppo economico a lungo termine, facendo in modo che nessun territorio rimanga indietro, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate. Quello della politica di coesione, che mira a ridurre le disparità di sviluppo fra le diverse regioni, è uno dei punti chiave del Recovery Plan. Per far arrivare gli aiuti ai territori più colpiti dalla pandemia, nel quadro del Next Generation Eu, la Commissione europea ha proposto dunque questo pacchetto, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe. A livello italiano, una delle sfide decisive è quella di capire come investire nel Mezzogiorno.

Dopo il saluto di benvenuto del presidente Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano, interverranno: Consuelo Nava, Università Mediterranea di Reggio Calabria; Fausto Orsomarso, assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo Regione Calabria; Nicola Irto, vice presidente Consiglio Regionale della Calabria; Enza Bruno Bossio, deputata; Roberto Occhiuto, deputato; Filippo Ribisi, vice presidente Confartigianato Imprese. Modera Silvano Barbalace, segretario Confartigianato Imprese Calabria.

Per partecipare, occorre richiede il link di accesso inoltrando una mail all’indirizzo: info@confartigianatocalabria.it.