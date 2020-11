Torna il 27 Novembre l’appuntamento con il Festival digitale “Books Law & Religions”

Torna il 27 Novembre alle ore 10:30 l’appuntamento con il Festival digitale “Books Law & Religions” sorto nell’ambito del corso di Diritto e Religioni, presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con le proficue sollecitazioni degli studenti del corso medesimo. A interloquire intorno al tema dell’utopia e della distopia nella letteratura e nella politica contemporanea sarà lo scrittore Luigi Combariati, che così interverrà sull’ultimo volume “La zona gialla” (edito per i tipi di Robin, 2020). L’Autore calabrese negli ultimi decenni si è fatto apprezzare per la messa a punto di un noir di sapore mediterraneo, carico di suggestioni investigative, legali e forensi, oltre che di profondo afflato etico ed etnografico. “La zona gialla” suona come un profetico sperimentalismo sul genere della distopia, in un futuro dominato da regole eteronome di salute e di sanità pubblica. Sullo sfondo dell’opera i temi della trasmissione intergenerazionale del sapere, del potere costituente, della sovversione e della disciplina. A presentare Combariati e i tanti, azzeccatissimi, profili del fortunato volume Domenico Bilotti.

Visto l’elevato numero di accessi del primo appuntamento su radicalismo e terrorismo, svoltosi con la lezione dell’avvocato Vittorio Platì, si consiglia di inviare entro le ore 10 di venerdì 27 Novembre richiesta del link esatto su piattaforma Meet a domenico_bilotti@unicz.it