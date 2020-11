Siccità 2017: sbloccati i fondi. Poco meno di 2 milioni per le aziende agricole di Cosenza, Crotone e Vibo

In arrivo le risorse a sostegno delle aziende agricole calabresi che tra il 1° Aprile e il 22 Settembre 2017 subirono pesanti perdite a causa dell’eccezionale siccità che in quel periodo colpì il territorio calabrese.

Sul portale istituzionale della Regione sono stati pubblicati gli elenchi delle aziende agricole ammesse a beneficiare delle risorse stanziate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del Gennaio 2018 (a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale), con il quale si riconosceva il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in Calabria nel 2017. «Gli imprenditori agricoli che hanno subito gravi perdite a causa dell’eccezionale siccità di tre anni fa – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – riceveranno i fondi destinati a compensare la mancata produzione. Sin dal suo insediamento la Giunta Santelli si era impegnata inoltre a reperire ulteriori somme, ottenendoli previa autorizzazione del Ministero, per dare ristori più consistenti alle aziende penalizzate dalle straordinarie avversità meteorologiche di quell’annata. Adesso, dopo la velocizzazione impressa all’iter procedurale, si passa alla fase della liquidazione».

In totale, gli agricoltori calabresi riceveranno ora più di un milione e ottocentomila euro. Nello specifico, per quanto riguarda la provincia di Cosenza, per la quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi (eventualmente impugnabili davanti al Tar nei termini di legge), la Commissione di valutazione ha ritenuto finanziabili 124 istanze, per un importo erogabile di 1.205.999,51 euro. Per quanto concerne invece le province di Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori. Nel dettaglio: in riferimento alla provincia di Crotone, sono risultate ammissibili 49 domande, per un contributo nel complesso pari a 514.856,02 euro Per Vibo Valentia, invece, sono risultate ammissibili 3 istanze, per un importo pari a 81.814,45 Euro. Per i territori ricadenti nel perimetro della provincia di Catanzaro, infine, destinatari di 356.811,31 euro, nessuna delle richieste avanzate è risultata ammissibile sulla base dell’istruttoria effettuata.

Rispetto agli elenchi provvisori delle province di Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro, si potrà chiedere il riesame della propria posizione entro 15 giorni dalla pubblicazione degli stessi esclusivamente a mezzo pec agli indirizzi dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it oppure areacatanzaro.agricoltura@pec.regione.calabria.it, indicando l’esatto oggetto “Avversità atmosferiche-Siccità dal 01/04/2017 al 22/09/2017”.