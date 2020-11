Scontro tra auto e camion nel Cosentino, muore 46enne

Un uomo Pasquale Mastroianni, di quarantasei anni, è morto stamane in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Cassano allo Ionio a Francavilla Marittima, nel Cosentino.

Da quanto emerso da una prima ricostruzione dell”accaduto, l’utilitaria condotta dalla vittima si sarebbe scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con un mezzo pesante. L’incidente stradale si è verificato lungo l’arteria, in località “Terzerie”. Sul luogo dell’impatto, oltre ai sanitari del servizio di emergenza 118 di Cassano allo Ionio, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Francavilla Marittima che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Il conducente dell’utilitaria è deceduto sul colpo mentre l’autista del mezzo pesante è stato soccorso e portato nell’ospedale di Castrovillari. (ANSA).