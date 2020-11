Personale Regione, sottoscritto il contratto decentrato

L’assessore al Personale e al Bilancio, Francesco Talarico, è intervenuto alla riunione della delegazione trattante, che si è svolta ieri in Cittadella, per discutere del contratto decentrato del personale non dirigenziale della Regione Calabria, parte economica 2020.

All’incontro ha partecipato anche il dirigente generale del dipartimento Organizzazione e Risorse umane, Bruno Zito.

Talarico ha sottolineato l’importanza della chiusura della trattativa che, «consentirà di applicare gli istituti contrattuali previsti e dare risposte alle aspettative dei dipendenti del comparto». L’assessore ha messo anche in evidenza la necessità del confronto «che – ha detto – è stato sempre alla base del mio agire sin dall’insediamento di questa Amministrazione. Condividere le scelte è fondamentale, soprattutto in un settore importante come quello del personale regionale».

«Dopo un raffronto articolato – ha riferito Zito -, con grande senso di responsabilità da parte di tutti i componenti della delegazione trattante, è stato sottoscritto l’accordo che dovrà ottenere il parere del Collegio dei revisori. La sottoscrizione del contratto integrativo decentrato aziendale 2020 dovrà infine essere deliberata dalla Giunta regionale».

Al termine dell’incontro, il dirigente del dipartimento ha inoltre annunciato che, entro il prossimo 10 novembre, sarà approvata la graduatoria delle Progressioni economiche orizzontali per l’anno 2019.