Nino Spirlì a 24Mattino: “Confido in Gaudio. Strada? Incontro tutti tranne il demonio”

Gaudio indagato, “non sono un giustizialista e aspetto si pronuncino le autorità competenti. Sono Convinto che Gaudio saprà prendere in mano la situazione della sanità in Calabria e riuscirà a portare a termine questo commissariamento in maniera definitiva per restituire ai calabresi l’amministrazione della propria sanità”. Lo ha detto Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Gaudio oltre ad essere stato Rettore de La Sapienza ha una carriera medica alle spalle eccellente. Prendo per buono quello che il governo garantisce e quello di buono che il Rettore Gaudio ha fatto.” Incontrare Strada? “Parlo con tutti per il bene dei calabresi, tranne che con il demonio”.