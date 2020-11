Cotticelli: “Il piano Covid lo dovevo fare io? Non lo sapevo, domani mi cacciano”

Durante la trasmissione Titolo Quinto V su Rai Tre, andata in onda venerdì 6 novembre, il Commissario Cotticelli è stato intervistato rivelando la propria posizione sull’inserimento della regione tra le aree rosse.

Il commissario non appare a conoscenza di quali siano le sue competenze e dinnanzi al giornalista che lo incalza dichiara di non essere lui a dover redigere il programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid: «Non sono io il responsabile – spiega – si sono dimenticati delle due regioni commissariate, la Calabria e il Molise, e hanno dato l’incarico al presidente della Giunta». Aggiunge poi di aver redatto allo scopo un quesito inviato al ministero per chiedere di chi fosse la competenza. Recupera il documento nell’altra stanza e solo dinnanzi alle telecamere scopre di essere proprio lui competente in materia. «Sono io», ammette. La settimana prossima è pronto». E poi aggiunge: «Cosa vuole che le dica, dottore, tanto io domani mattina sarò cacciato».

GUARDA IL VIDEO