Partirà il prossimo 17 novembre il corso di formazione specialistica dal titolo “La promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne secondo un approccio integrato”. Il percorso interprofessionale è organizzato dal Centro Antiviolenza “A. Morabito” della Piccola Opera Papa Giovanni, in attuazione della progettualità condivisa con la Regione Calabria ex L.R. 20/2007, ed è svolto in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria.

Il corso verterà sulla tutela dei diritti delle donne e dei minori che subiscono violenza e maltrattamenti. Gli obiettivi specifici puntano a far conoscere il fenomeno della violenza intrafamiliare e dei meccanismi che la generano; fornire gli strumenti giuridici adeguati per un’effettiva tutela delle donne e dei minori vittime; rappresentare il fenomeno della violenza nella sua complessità sociale e culturale.