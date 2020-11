Coronavirus – Ufficiale: la Calabria resta zona rossa

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza per rinnovare le misure di contenimento covid per le regioni. Il provvedimento ministeriale rinnova le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta che rimangono quindi nelle zone già assegnate in precedenza.

La nuova ordinanza, in vigore da oggi, è valida fino al 3 dicembre 2020, fermo restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020