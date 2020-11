Consorzio di Bonifica di Catanzaro: continuano i lavori di manutenzione e pulitura dei fossi

Il lavoro di pulizia e manutenzione dei fossi è fondamentale con l’arrivo della stagione autunno-invernale: ecco perché il Consorzio di Bonifica Ionio catanzarese, sta intervenendo nelle zone critiche del comprensorio consortile. L’ultimo intervento – comunica l’ente Consortile – è stato effettuato a Catanzaro Lido in località Tiriorello. Qui sono state pulite le sponde e ripristinata la sezione di deflusso del fosso per un tratto di circa oltre 1,5 km. Un lavoro che si è reso necessario alla luce della grande quantità di materiale vegetale, arbustivo ed erbaceo, sia lungo le sponde sia in alveo, che rendeva difficile il regolare deflusso dell’acqua. “Un lavoro egregio degli operai coordinati dall’ufficio agro- ambientale – dichiara il Presidente del Consorzio Fabio Borrello – che continuerà con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comprendono il taglio della vegetazione e la ripresa di argini e sponde oltre una serie di puntuali lavori di sistemazione di piccole frane e risoluzione delle problematiche generate dalle piene degli ultimi mesi. Una manutenzione programmata, – prosegue Borrello –che prepara il territorio a rispondere in modo positivo alle piogge, che si verificano in modo sempre più improvviso con autentiche bombe d’acqua. Gli interventi – conclude Borrello -sono pianificati anche in accordo con le amministrazioni comunali e su segnalazione anche dei consorziati che fanno si che si traducano in azioni concrete di miglioramento delle condizioni dei luoghi e anche dei metodi di lavoro del nostro Ente. La buona manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali è alla base di una ottimale funzionalità idraulica dei manufatti e dei canali stessi”.