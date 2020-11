Commissario Sanità, Graziano (Pd) al Governo: “Basta veti, si scelga”

“Non è il momento dei veti. È il momento della responsabilità per cui il Governo faccia presto e scelga il nuovo commissario per la sanità calabrese”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano. “C’è bisogno di una scelta coraggiosa per recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella sanità pubblica regionale, ma bisogna fare presto. Siamo in piena emergenza sanitaria e non è accettabile l’attuale situazione di incertezza”.