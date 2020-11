Catanzaro, rapina in pieno centro: svaligiato negozio di telefonia

Un furto è stato compiuto la notte scorsa ai danni di un negozio di telefonini della Tim su Corso Mazzini, in pieno centro a Catanzaro. Ignoti, favoriti dall’assenza di persone per via della “zona rossa” istituita in Calabria per fronteggiare la diffusione del Covid 19, hanno sfondato la porta blindata del negozio facendola crollare all’interno del negozio.

Quindi hanno rotto una vetrina interna facendo razzia di telefonini di varie marche. Il furto rapina è stato scoperto stamani dal titolare che ha avvertito la polizia. Sul posto si sono recati anche i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. (ANSA).