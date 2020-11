Catanzaro, convocato per domani il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato i lavori dell’aula domani, sabato 28 novembre, alle ore 9:30, in prima chiamata, e lunedì 30 novembre, sempre alle ore 9:30, in seconda chiamata. “Abbiamo ritenuto di dover convocare il Consiglio d’urgenza – ha detto Polimeni – anche per recepire nel Bilancio comunale, nel più breve tempo possibile, le somme trasferiteci dal Governo per finanziare le misure di sostegno economico nei confronti della fasce di popolazione più colpite dalla crisi causata dalla pandemia”.