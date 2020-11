Catanzaro, convocata seduta del Consiglio comunale

E’ stata convocata per giovedì 12 novembre, alle ore 9, la seconda seduta del Consiglio comunale già fissata per lo scorso 16 ottobre e rinviata a data da destinarsi per la prematura scomparsa della governatrice della Regione Calabria Jole Santelli. Lo rende noto il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ricordando che all’ordine del giorno saranno trattati i punti rimasti in sospeso nella precedente seduta dell’assise e che riguardano principalmente: l’affidamento all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Unità operativa di medicina legale, della gestione dell’obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione di campioni anatomici, così come previsto dal Dpr 285/90, rettifica della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 16 aprile 2019; l’approvazione del nuovo regolamento dell’Area dell’infanzia comunale paritaria “Pepe”.