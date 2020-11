Calabria, Vono(IV): improvvisazione e negligenza per destino della regione

Sentir dire da chi rappresenta le istituzioni, come è stato riportato da Adnkronos, in riferimento alla nomina del commissario ad acta per la sanità calabrese che “neanche Gesù Cristo accetterebbe un incarico del genere…” mi fa riflettere sull’improvvisazione e la negligenza che hanno determinato il destino della Calabria. Sono sempre più convinta della necessità di istituire una commissione di inchiesta, non per dare colpe ma per fare chiarezza in segno di rispetto a tutti i calabresi e che si possa consentire, in seguito ad un’attenzione diversa da parte del Parlamento, che la Calabria si riappropri della dignità di regione italiana.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.