Scuola, Melicchio (M5S): 3 milioni e 400 mila euro in Calabria per il contrasto alla povertà educativa

“Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato, nell’ambito del PON 2014-2020, il finanziamento di progetti presentati da scuole calabresi per il contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità rispetto alla capacità attrattiva della criminalità, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. L’importo dei progetti autorizzati in Calabria, con attività che sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche, ammonta ad 3.407.439 euro e interessa 128 scuole della nostra regione”. È questo l’annuncio del deputato calabrese del MoVimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera. “Sono interventi importanti in un territorio difficile come il nostro e basta guardare il livello di disagio negli apprendimenti, il tasso di abbandono, lo status socio-economico e culturale delle famiglie, la presenza di livelli più alti di criminalità minorile della Calabria per rendersene conto. Questi progetti, allora, sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli studenti e le studentesse della nostra regione devono sviluppare per realizzare il proprio potenziale educativo, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile. Sono 24 gli Istituti finanziati in provincia di Catanzaro, 36 quelli di Cosenza, 22 scuole in provincia di Crotone, 16 in quella di Vibo Valentia e 30 per quanto riguarda la città metropolitana di Reggio Calabria, – spiega il pentastellato – con un importo di 26.600 euro di media a progetto. Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto ad avvenuta comunicazione dell’avvio effettivo dell’intervento. I successivi pagamenti saranno effettuati a rimborso delle certificazioni relative ai vari stadi di attuazione, mentre il saldo verrà corrisposto sulla base del rendiconto finale e a controlli conclusi. Il MoVimento 5 Stelle – conclude Melicchio – continua a lavorare per garantire pari opportunità e diritto allo studio, perché nessuno deve rimanere indietro.”