Sapia (M5S) contro l’ordinanza di Spirlì, “Salvini gli spieghi che la Lega non è la Regione Calabria e il governo Conte faccia cancellare l’insano provvedimento”

«Spirlì ritiri subito l’ordinanza isterica con cui ha alterato il corretto funzionamento del Servizio sanitario regionale, affossando il pubblico a vantaggio del privato». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, a proposito del recente provvedimento con cui il presidente facente funzioni della Regione Calabria ha sospeso, nelle strutture pubbliche regionali, i ricoveri e le attività di ambulatorio non urgenti. «Per Salvini – osserva il deputato del Movimento 5 Stelle – è il momento della coerenza, anche perchéda ultimo si mostra a tratti ragionevole, probabilmente su consiglio pressante dei suoi comunicatori. Il senatore leghista alzi il telefono e dica a Spirlì che il partito della Lega non coincide affatto con la Regione Calabria, che le ordinanze si adottano con cognizione di causa, valutandone a modo gli effetti e la compatibilità con le norme, i princìpi dell’ordinamento e il dettato costituzionale».«Con una decisione fuori di ogni grazia, Spirlì– prosegue il parlamentare – ha colpito i calabresi, soprattutto i più deboli, creando uno squilibrio inaccettabile nell’offerta sanitaria. Così il sedicente partito degli italiani ha mostrato la propria vera identità, cioè di forza politica di palazzo e dei ricchi, che ignora alla grande il diritto alla salute di malati e utenti ordinari, in una regione che ha bisogno come il pane di una sanità pubblica per tutti. La cara presidente Jole Santelli, che sapeva ragionare, non avrebbe mai adottato questa ordinanza storta e insana».«Il governo Conte – conclude Sapia – intervenga immediatamente perché venga cancellata l’ordinanza e si vada subito a nuove elezioni regionali, anche per impedire a Spirlì e alla Lega di creare altri danni gravi ai cittadini calabresi».