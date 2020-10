PSR innovazione, graduatoria provvisoria dei progetti dei Gruppi Operativi

Promuovere l’innovazione tecnologica nel settore agricolo e favorire lo scambio di conoscenze per dare vita un nuovo e moderno modo di fare agricoltura. Queste le finalità dell’intervento 16.01.01 del Psr Calabria 2014/2020, di cui proprio in queste ore è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’intervento “Supporto alla costituzione e alla gestione dei Gruppi operativi Pei” – fase II-presentazione e realizzazione del progetto innovativo”.

Un’apposita commissione di valutazione ha esaminato i progetti realizzati dai gruppi operativi regionali, che hanno il compito di dare attuazione agli interventi della rete Pei, il Partenariato europeo per l’innovazione, in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

Venti i progetti presentati.

«Siamo orientati a finanziarli tutti, raddoppiando la dotazione finanziaria iniziale del bando, originariamente fissata in un milione di euro», dice l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, «in quanto crediamo che la misura “Cooperazione” sia molto importante per una regione come la Calabria, che punta a rendere il settore agroalimentare e forestale più tecnologico, sostenibile ed al passo coi tempi. La misura in questione è volta a sostenere forme di cooperazione tra tutti gli attori dell’innovazione, quindi non solo agricoltori, ma ricercatori, consulenti, imprese, gruppi ambientalisti, gruppi di interesse dei consumatori o altre organizzazioni non governative».

I progetti proposti si riferiscono a cinque aree tematiche di interesse regionale: “incremento della produttività agricola e valorizzazione delle risorse”, “innovazioni tecnologiche di prodotto e processo delle filiere”, “innovazioni gestionali delle filiere”, “salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico calabrese”, “tutela genetica della biodiversità calabresi e servizi eco sistemici per la valorizzazione di acqua e suolo”.

Prossimo passaggio: entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del Psr Calabria 2014/2020 www.calabriapsr.it, è data facoltà ai partecipanti di proporre eventuali istanze di riesame a mezzo pec, all’indirizzo ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it, con oggetto “Istanza di riesame Misura 16 – Intervento 16.01.01 – fase II”.