Morte Santelli, lutto cittadino a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

I Comuni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria hanno proclamato il lutto cittadino per la morte del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto che siano esposte le bandiere a mezz’asta a Palazzo De Nobili, sede del municipio, ed a Palazzo di vetro, sede dell’ente intermedio. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha disposto che siano esposte le bandiere a mezz’asta a Palazzo dei Bruzi, sede del Comune.

«È un giorno triste per la nostra Regione, la scomparsa della Presidente Santelli mi addolora profondamente.Ci siamo scontrati spesso in questi mesi, nel pieno rispetto dei ruoli, ma questo è il momento di stringerci intorno alla famiglia e rispettarne il dolore. Reggio Calabria osserverà il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Buon viaggio Presidente, ti sia lieve la terra». Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nell’annunciare anch’egli il lutto cittadino nella città dello Stretto.