Morte Santelli, il cordoglio di Gigi Fedele (Udc): “La Regione perde una grande donna, dolce e gentile”

“La Regione perde una grande donna, dolce e gentile, una vera “guerriera” che, sino al’ultimo, ha dedicato la sua vita per la sua amata Calabria. La prematura scomparsa della Governatrice Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, di lavorare al suo fianco, di sostenere le battaglie per il Sud, quel Sud che lei amava tanto”.

Così il vice coordinatore regionale dell’Udc Gigi Fedele ricorda l’amica deceduta nelle scorse ore.

“Ho appreso con profonda tristezza la tragica notizia che colpisce la Calabria, il Paese intero e non possiamo che stringerci al dolore della famiglia Santelli – continua Fedele – Jole era una mia carissima amica, abbiamo trascorso tanti anni nello stesso partito e lottato insieme per il bene della comunità. Seppur provata nella sua malattia, Jole non ha mai smesso di onorare l’impegno preso con i calabresi per dare un volto nuovo alla sua Regione. Rivolgo alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa, perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Calabria e che, nonostante la vita non sia stata clemente con lei, sempre con dedizione e amore, non si è arresa sino alla fine”.