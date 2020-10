Mes, Vono(IV): indispensabile per la sanità dell’Italia e della Calabria

” Il MES, al di là, del dibattito politico, va inquadrato in un discorso di emergenza ed esigenza sanitaria. Da parlamentare calabrese ritengo, consapevole dei disagi della nostra sanità, commissariata da troppo tempo, che sia arrivato il momento di assumersi la responsabilità delle decisioni e per questo continuerò a stare in prima linea a difesa della necessità di una sanità pubblica che tenga in debito conto i fabbisogni dei cittadini.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono su facebook.