Lamezia Terme, commemorazione dei defunti: sospese le messe nei tre cimiteri cittadini

Sospese le Sante Messe del due novembre. Nel giorno della commemorazione dei defunti non ci saranno le consuete celebrazioni nei tre cimiteri cittadini. Lo rendono noto dal periodico della Diocesi di Lamezia. Sono, invece, confermate le Messe in Chiesa.

“Considerato che la grave situazione sanitaria del momento attuale pare stia evolvendo in negativo; consapevoli della responsabilità condivisa con le istituzioni civili di evitare il più possibile situazioni in cui gli assembramenti sociali possano verificarsi con l’oggettiva impossibilità di gestirli in modo adeguato; dopo aver sentito il parere delle istituzioni civili della Città di Lamezia Terme si fa presente che le Sante Messe pro defunti previste nei cimiteri cittadini di Lamezia Terme per il prossimo 2 novembre vengono sospese. I fedeli potranno pregare per i loro cari nelle Sante Messe celebrate nelle singole Parrocchie. Come già reso noto, le previste indulgenze possono essere lucrate fino alla fine del mese di novembre” questa la nota della curia.