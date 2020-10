Michelangelo Ciurleo, sindaco di Botricello, comune in provincia di Catanzaro, è positivo al Coronavirus. “Sto bene e non ho alcun problema particolare ma, ovviamente, sarò costretto a stare in quarantena.

Continueremo a guidare questo Comune anche da casa.” E’ quanto afferma su Facebook il primo cittadino. “E’ un virus molto insidioso – conclude Ciurleo – non riesco a capire dove lo possa aver preso”.