Grisolia – Nasce la rete in difesa del mare

È nata, a Grisolia, la rete in difesa del mare e per la rigenerazione del sistema di gestione delle acque. All’assemblea, che si è svolta lo scorso 3 ottobre, hanno partecipato in 17 tra associazioni e comitati ambientalisti.

La rete intende affrontare, concretamente e velocemente, magari proprio per migliorare la prossima stagione turistica, le problematiche che hanno afflitto il mar tirreno durante l’estate. Depuratori insufficienti e mal funzionanti, canali di scolo e pozzi abusivi, fiumi e torrenti violentati da attività fuori controllo, sfruttamento delle risorse costiere con modalità insostenibili e raccolta differenziata dei rifiuti inadeguata e a macchia di leopardo: sono queste, per le associazioni, le criticità emerse in anni di mal governo.

Il nuovo movimento spontaneo ambientalista promuoverà azioni concrete, occupandosi anche dell’educazione ambientale delle giovani generazioni con il coinvolgimento delle scuole. All’incontro erano presenti: Artemis, Calabria Nuova, Comitato Torremezzo Bene Comune, Comitato difesa ambiente Diamante e Cirella, Costa Nostra Lamezia, Comitato ambientale Presilano, I Giardini di Eva, Italia Nostra sezione Alto Tirreno, Legambiente Belvedere, Legambiente Riviera dei Cedri e Calabria, Lipu Calabria, Mare Pulito salviamo il Tirreno cosentino, MEDiterranean MEDIA, Milleniansarts San Lucido, Salviamo il Tirreno cosentino, VAS Calabria, WWF Calabria Citra.