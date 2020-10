Gli auguri di Tallini al Mons. Bertolone per la sua riconferma alla guida della Cec

“La Chiesa in Calabria è una presenza attiva imprescindibile, sia per la crescita spirituale delle nostre comunità che per il sostegno di cui la politica e le Istituzioni hanno bisogno per fare di più e meglio a tutela del bene pubblico. In tal senso, la conferma alla guida della Conferenza episcopale calabra dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace mons. Vincenzo Bertolone, costituisce, per me personalmente e per il Consiglio regionale che ho l’onore di rappresentare, la garanzia di un dialogo fitto e proficuo all’insegna dei valori della solidarietà, dell’inclusione sociale e del rispetto assoluto della persona umana. Faccio gli auguri più sinceri a mons. Bertolone, figura autorevole e prestigiosa della comunità ecclesiale e attento e perspicace osservatore delle dinamiche sociali e culturali che attraversano la società in questo per più versi difficile tornate della storia dei popoli, e assicuro, come sempre, la massima apertura e disponibilità per qualsiasi interlocuzione dell’Assemblea legislativa regionale”.