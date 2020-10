FederAnziani Calabria dona fermenti lattici al Banco alimentari

Federanziani Calabria e Banco Alimentare accolgono il regalo ricevuto da Federanziani Nazionale e dall’azienda Danone, la quale ha voluto fare in occasione della Festa dei Nonni, ai senior e ai nonni italiani, un regalo donando dei cartoni di fermenti lattici. “Non potevamo non accogliere questo regalo ma essendo un dono facilmente deperibile era necessario avviare una sinergia, una rete di collaborazione”, spiega la presidente Maria Brunella Stancato.

Ed ecco che le vie del volontariato prendono vita e forza, con l’aiuto del Banco alimentare che vi è venuto incontro, accogliendo il regalo e mantenendo la catena del freddo in quanto ricordiamo che queste bottigliette sono un prodotto di latte fermentato che contiene, oltre ai normali fermenti dello yogurt, 20 miliardi di probiotico L. Casei Danone, fermenti che aiutano le difese e il buon funzionamento del sistema immunitario, mai utili come in questo periodo.

Da oggi sarà il Banco Alimentare a far pervenire agli anziani ed alle famiglie bisognose gli yogurt ricevuti in regalo.

“In questo periodo difficile donare è una goccia nel mare ma se nessuno donasse mancherebbe quella goccia che lo fa diventare un oceano di bontà e di strenna che aiuta e supporta i più deboli e bisognosi”, il messaggio di positività della Stancato.