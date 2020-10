Evento conclusivo dei laboratori per bambini e ragazzi finanziati dal Comune di Lamezia Terme

A conclusione dei laboratori per bambini e ragazzi, promossi e finanziati dal Comune di Lamezia Terme, si svolgerà un evento online di presentazione dei percorsi svolti,oggi, martedì 20 ottobre, alle 18:30. L’incontro potrà essere seguito in streaming sulla pagina Facebook del Chiostro. Ad intervenire saranno: il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, l’assessore alla Cultura Giorgia Gargano, l’assessore alle Politiche Sociali Teresa Bambara e le associazioni: Chiostro; InRete, Aleph Arte, Joy Volley, Donne e Futuro e Pietra di Fota.

I laboratori appena conclusi sono stati svolti dalle associazioni presenti all’incontro, ed hanno rappresentato dei veri e propri momenti di “normalità” per molte famiglie. Quest’ultime, dopo il difficile periodo di lockdown, hanno rivisto i propri ragazzi tornare a condividere il proprio tempo e la propria creatività con i loro coetanei e in piena sicurezza; attraverso la preziosa guida di educatori ed operatori specializzati.

I progetti laboratoriali hanno seguito differenti percorsi tematici, dal filone più pratico e tecnologico: Scienze-Tecnologia-Ingegneria-Matematica a quello più incentrato sugli aspetti creativi dell’apprendimento. L’intento, dunque, è stato quello di creare un’occasione di incontro e di crescita in un ambiente sicuro e confortevole, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare forme dinamiche di interazione e conoscenza, e vivere situazioni ricreative e di benessere in totale sicurezza.