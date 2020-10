Coronavirus – A Lamezia Terme chiusi Tribunale e sede Inps

A Lamezia Terme é stato chiuso il Tribunale fino a domani perché un avvocato é risultato positivo al Coronavirus, Stessa decisione per la sede dell’Inps dopo che un’impiegata é risultata anche lei positiva e per un pub, dove un dipendente é stato trovato positivo.

Gli studenti delle classi delle scuole frequentate dai figli delle persone risultate positive sono stati posti in quarantena.

(ANSA).