Coronavirus – A Catanzaro Abramo dispone la chiusura del palazzo comunale

Il sindaco Sergio Abramo, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura della sede comunale di via Jannoni 68 per la giornata odierna, mercoledì 28 ottobre, a partire dalle ore 13.30. Il provvedimento si è reso necessario a scopo precauzionale per consentire l’immediata sanificazione dell’intero stabile a tutela della salute pubblica.